Covid: Acquaroli,chiamato da Speranza, bene Rt regione (Di venerdì 27 novembre 2020) ANCONA, 27 NOV - "Mi ha appena chiamato il ministro Speranza per confermarmi l'andamento molto positivo dell'indice Rt anche nella scorsa settimana". Lo scrive su Fb il presidente della regione Marche ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 27 novembre 2020) ANCONA, 27 NOV - "Mi ha appenail ministroper confermarmi l'andamento molto positivo dell'indice Rt anche nella scorsa settimana". Lo scrive su Fb il presidente dellaMarche ...

VittorioSgarbi : Marche: le insensate restrizioni sul Covid del presidente Francesco Acquaroli. - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid: Acquaroli,chiamato da Speranza, bene Rt regione Marche, se dati confermati in settimana… - CorriereQ : Covid: Acquaroli,chiamato da Speranza, bene Rt regione - etvmarche : Se sarà confermato il calo dei contagi #COVID19italia #Covid_19 - NewRadioStarMar : Taglio del nastro per il camper itinerante organizzato dalle Terme di Sarnano per il tampone anti Covid. Intervento… -