Covid, “A scuola anche sabato e domenica’, la proposta del Ministro De Micheli (Di venerdì 27 novembre 2020) Redazione “Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi”. Ed eventualmente si potrà fare lezione in presenza anche il sabato per scaglionare gli studenti sui mezzi di trasporto. Sull’ipotesi di un’apertura anche la domenica, “sono decisioni che vanno condivise con tutto il governo” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 27 novembre 2020) Redazione “Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi”. Ed eventualmente si potrà fare lezione in presenzailper scaglionare gli studenti sui mezzi di trasporto. Sull’ipotesi di un’aperturala domenica, “sono decisioni che vanno condivise con tutto il governo” Impronta Unika.

La7tv : #piazzapulita Covid, Chiara #Valerio: 'Scuole chiuse e si parla di cenone Natale e piste da sci? Mi fa schifo, la s… - Agenzia_Ansa : Incontro Governo-Regioni, i governatori chiedono il rientro a scuola il 7 gennaio e la chiusura delle frontiere con… - CottarelliCPI : Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di… - MauroGiubileo : ??RIMPIANGO TONINELLI.?? - fattoquotidiano : Il Consiglio di Stato: “Restano valide le misure anti-Covid per la scuola. Pochi decessi tra gli studenti? Ma sono… -