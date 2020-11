Covid | 28mila casi | 64 pazienti in meno nelle terapie intensive

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Sono 28.352 i-19 accertatiultime 24 ore in Italia con 222.803 tamponi elaborati (ieri erano stati poco più di 232mila). Pressochè invariato il rapporto positivi/tamponi: 12,73% (ieri 12,46% ). Il Ministero della Salute riporta che icomplessivi di-19 da inizio emergenza salgono così a 1.538.217. Anche oggi resta alto il numero di vittime, 827 decessi (ieri 822), che porta il conteggio totale a 53.677 morti da inizio pandemia. Quanto all’affollamento negli ospedali, in terapia intensiva ci sono 64inrispetto a ieri (da 3.846 a 3.782), secondo giorno di calo nella seconda ondata, e continua a scendere anche il numero dei positivi ricoverati con sintomi, dai 34.038 di ieri ai 33.684 di oggi,...

Il Messaggero

