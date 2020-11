Covid-19, Speranza firma nuova ordinanza: 5 regioni cambiano colore (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid-19, nuova ordinanza in vista per 5 regioni italiane: il Ministro Roberto Speranza potrebbe firmare già stasera Questa sera, il Ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe apportare la firma ad una nuova ordinanza per il Covid-19. Cinque regioni sono pronte a cambiar colore visto il calo di contagi ed l’indice Rt vertiginosamente a ribasso (CLICCA L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 novembre 2020)-19,in vista per 5italiane: il Ministro Robertopotrebbere già stasera Questa sera, il Ministro della Salute Robertopotrebbe apportare laad unaper il-19. Cinquesono pronte a cambiarvisto il calo di contagi ed l’indice Rt vertiginosamente a ribasso (CLICCA L'articolo proviene da Inews.it.

GrimoldiPaolo : #Covid_19. Le regole delle #zonerosse valgono solo per la #Lombardia? Nella #Campania di #DiMaio e #Fico è tutto co… - TgrPiemonte : +++ #Covid, il Piemonte diventa zona arancione insieme a Lombardia e Calabria. L'ordinanza del ministro Speranza en… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che il prossimo 2 dicembre presenterà in Parlamento il Piano str… - cgcronos : RT @GrimoldiPaolo: #Covid_19. Le regole delle #zonerosse valgono solo per la #Lombardia? Nella #Campania di #DiMaio e #Fico è tutto concess… - Mikepub1 : RT @AlessandraOdri: Il Ministro Speranza durante la prima ondata della pandemia #COVID19 vieto' agli operatori sanitari di fare, e persino… -