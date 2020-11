Covid-19: nuovi contagi a Sanza e a Castel San Giorgio (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid-19: tre decessi nel salernitano, nuovi contagi in dieci comuni 26 novembre 2020 Covid-19: nuovi contagi in 6 comuni salernitani, Montano Antilia in apprensione per un concittadino in Francia 27 ... Leggi su salernotoday (Di venerdì 27 novembre 2020)-19: tre decessi nel salernitano,in dieci comuni 26 novembre 2020-19:in 6 comuni salernitani, Montano Antilia in apprensione per un concittadino in Francia 27 ...

MediasetTgcom24 : Covid Italia, numero dei guariti in 24 ore supera quello dei nuovi casi #Covid - Agenzia_Ansa : #Covid, sono 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 827 #ANSA - RegLombardia : #LNews Scendono i ricoveri (-246) e aumentano significativamente i guariti/dimessi (+15.749). Il numero dei tampo… - StampaNovara : Covid, si allenta lievemente la pressione dei ricoveri sugli ospedali del Novarese. Sono 336 i nuovi contagi, 148 i… - AnsaValledAosta : >ANSA-IL-PUNTO/Covid: nessun decesso in Valle d'Aosta. Nuovi positivi 101, ma numero totale contagiati diminuisce… -