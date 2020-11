Covid-19, l’epidemia in Italia rallenta: indice RT vicino all’1 (Di venerdì 27 novembre 2020) L'indice di contagio Rt in Italia è sceso a 1,08 nella settimana 16-22 novembre, contro l'1,18 della settimana precedente, con 10 regioni che hanno già un indice inferiore a 1, ossia sono ufficialmente in discesa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) L'di contagio Rt inè sceso a 1,08 nella settimana 16-22 novembre, contro l'1,18 della settimana precedente, con 10 regioni che hanno già uninferiore a 1, ossia sono ufficialmente in discesa. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Incontro Governo-Regioni, i governatori chiedono il rientro a scuola il 7 gennaio e la chiusura delle frontiere con… - marattin : Non capisco. Tra la casa farmaceutica e il mercato c’è la certificazione delle autorità sanitarie, che la faranno S… - AgostinisV : Coronavirus in Lombardia, perché l'epidemia di Covid ha dilagato? L'assistenza sul territorio non funziona - elespaterlini1 : RT @MSF_ITALIA: Per vincere contro l’epidemia di Covid-19 servono strumenti diagnostici adeguati, un vaccino e terapie efficaci. E serve ch… - ecomstation1 : RT @MSF_ITALIA: Per vincere contro l’epidemia di Covid-19 servono strumenti diagnostici adeguati, un vaccino e terapie efficaci. E serve ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’epidemia Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 novembre: 29.003 nuovi casi e 822 morti Corriere della Sera