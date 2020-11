Covid-19, la situazione al “San Pio”: 5 dimessi e 2 decessi (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel bollettino diramato dall’ospedale “San Pio” di Benevento, la situazione delle ultime 24 ore legato al Covid-19, vede due decessi, entrambi della provincia di Benevento e cinque i pazienti dimessi dal nosocomio sannita: quattro sono sanniti e un’altra persona residente in altra provincia. Sono 104 in totale le persone che risultano ricoverate nell’ospedale principale del capoluogo sannita. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel bollettino diramato dall’ospedaledi Benevento, ladelle ultime 24 ore legato al-19, vede due, entrambi della provincia di Benevento e cinque i pazientidal nosocomio sannita: quattro sono sanniti e un’altra persona residente in altra provincia. Sono 104 in totale le persone che risultano ricoverate nell’ospedale principale del capoluogo sannita. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

non fa- rà acquisti nel Black Friday a causa del peggioramento della situazione fi- nanziaria. E' quanto emerge da un son- daggio Coldiretti, che analizza gli ef- fetti della pandemia da Covid sull'ap ...

Bollettino Covid oggi, contagi in calo a Milano e Monza. Aumentano a Varese e Como

Il capoluogo lombardo resta il più colpito dalla seconda ondata: 1.788 casi in provincia, di questi 722 in città ...

non fa- rà acquisti nel Black Friday a causa del peggioramento della situazione fi- nanziaria. E' quanto emerge da un son- daggio Coldiretti, che analizza gli ef- fetti della pandemia da Covid sull'ap ...