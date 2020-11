Covid-19 | la Russia ha iniziato a vaccinare i suoi militari

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 27 novembre 2020) Lahacontro il coronavirus: lo ha annunciato oggi il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. In totale, più di 400.000 soldati devono essere vaccinati come parte di questa campagna di vaccinazione lanciata secondo l'ordine del presidente Vladimir Putin, ha detto Shoigu, citato in una dichiarazione dell'esercito russo. Ad oggi, più di 2.500 soldati sono stati vaccinati e il loro numero dovrebbe raggiungere gli 80.000 entro la fine dell'anno, secondo la stessa fonte.All'inizio di settembre, Sergei Choïgou ha annunciato di essere stato lui stesso vaccinato con il vaccino russo Sputnik V, sviluppato dal centro di ricerca Gamaleïa di Mosca in collaborazione con il Ministero della Difesa. Attualmente nella fase 3 degli studi clinici, il vaccino, registrato ...