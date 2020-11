Covid-19 | il bollettino di oggi 27 novembre 2020

(Di venerdì 27 novembre 2020)-19, diramato ildi27contenente i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia Il-19, dopo Pasqua, ha deciso di prendersi la scena anche in vista del Natale. La pandemia continua a preoccupare cittadini e governo, e la vicinanza del Santo Natale alimenta sempre più dibattiti. Ieri ilha fatto registrare 29.003 nuovi casi di contagio. Di seguito i dati deldi27: Nuovi Casi 28352 Decessi 827 Guariti 35467 Positivi -7952 -64 terapie intensive -354 ricoveri 222.803 tamponi Focus sulnelle regioni LAZIO: 2276 casi su 24000 tamponi (9.5%) VENETO: 3418 casi su 16870 ...

Sono 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono 827. Gli attualmente positivi scendono di 7.952 u ...TRENTO. Sono 8 i decessi per Covid in Trentino (623 da inizio emergenza) e 229 i nuovi contagi su 2.608 tamponi molecolari riportati dal bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sa ...