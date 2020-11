Covid-19, il bollettino della Campania. 2.924 nuovi positivi (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid-19, il bollettino della Regione Campania La Regione Campania, ha diffuso il bollettino odierno riguardo il Covid-19. Ecco tutti i dati: positivi del giorno: 2.924 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 27 novembre 2020)-19, ilRegioneLa Regione, ha diffuso ilodierno riguardo il-19. Ecco tutti i dati:del giorno: 2.924 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

fattoquotidiano : Parole del Commissario all’emergenza Domenico Arcuri poco dopo la diffusione del bollettino Covid del 26 novembre [… - Adnkronos : ++Covid Veneto, altri 3.418 contagi e 60 morti: bollettino++ - borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - MIF_76 : RT @TgrCalabria: #Covid_19 468 contagi oggi in Calabria. Crescono anche i ricoveri, +4, ma ce n'è uno in meno rispetto a ieri in terapia in… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: 28.352 nuovi contagiati e 827 decessi #Covid -