Covid-19 | Giani annuncia | “Toscana diventerà arancione dal 4 dicembre Natale in zona gialla”

FIRENZE. Arancioni dal 4 dicembre, forse gialli dalla settimana successiva. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani, in una diretta Facebook dalla Fortezza da basso, dove i traccia ..."Stamani ho parlato col ministro Speranza, dobbiamo rispettare le procedure di legge per rientrare quanto meno nella zona arancione. Oggi la Toscana è zona rossa e lo deve essere per legge per 14 gior ...