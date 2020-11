Covid-19, così abbiamo speso milioni di euro per un farmaco inutile (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo l'Oms il Remdesivir è "inefficace" e "sconsigliato". Ma l'Italia e l'europa ne hanno già pagate migliaia di dosi a un prezzo centinaia di volte superiore al costo di produzione. Ecco come è andataIl vaccino contro il Covid-19 vale oro: una torta da 21 miliardi per sei colossi del farmaco" Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo l'Oms il Remdesivir è "inefficace" e "sconsigliato". Ma l'Italia e l'pa ne hanno già pagate migliaia di dosi a un prezzo centinaia di volte superiore al costo di produzione. Ecco come è andataIl vaccino contro il-19 vale oro: una torta da 21 miliardi per sei colossi del

marattin : Non capisco. Tra la casa farmaceutica e il mercato c’è la certificazione delle autorità sanitarie, che la faranno S… - DPCgov : #18novembre 'Insieme a Comuni e Regioni abbiamo realizzato più di 100 Covid Hotel per oltre 4000 posti letto: strut… - lucatremolada : Criteri diversi per definire chi è ricoverato, dati incerti sul totale dei posti disponibili. E nessuna informazion… - fazfed : @AlfonsoFuggetta Finirà così pure il post-covid - umanesimo : per andare in cina (dall'italia) serve 1. un tampone molecolare 48 ore prima del volo 2. un test sierologico 48 ore… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid così Covid seconda ondata: così ci ha travolti e cosa può succedere Corriere della Sera