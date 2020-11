Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 27 novembre (Di venerdì 27 novembre 2020) I numeri coronavirus 27 novembre riportano il quadro attuale della pandemia in Italia. Il ministero della Salute ha evidenziato che, nella giornata di oggi, il numero dei contagi è aumentato di 28.352 unità, mentre resta alto il numero dei decessi: nella sola giornata di oggi, ci sono stati infatti 827 morti. Dall’inizio della pandemia, in Italia, il numero complessivo delle persone coinvolte è di 1.538.217 unità, mentre le vittime sono state 53.677. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 26 novembre Numeri coronavirus 27 novembre, cosa c’è di positivo L’indice Rt in ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 novembre 2020) I numeri27riportano il quadro attuale della pandemia in Italia. Il ministero della Salute ha evidenziato che, nella giornata di oggi, il numero dei contagi è aumentato di 28.352 unità, mentre resta alto il numero dei decessi: nella sola giornata di oggi, ci sono stati infatti 827 morti. Dall’inizio della pandemia, in Italia, il numero complessivo delle persone coinvolte è di 1.538.217 unità, mentre le vittime sono state 53.677. LEGGI ANCHE >c’è dic’è dineisuldel 26Numeri27c’è diL’indice Rt in ...

PiazzapulitaLA7 : Non un assessore della regione Lombardia ha risposto al nostro @alessiolasta sul flop del vaccino antinfluenzale.… - XFactor_Italia : “I prati sono in fiore” è la frase del brano “La prima cosa bella” di @nicola_di_bari che @cmqmartina ha tatuato su… - EleonoraEvi : #MEP4dummies Se voti contro un emendamento che modifica il testo base, significa che sei a favore del testo base.… - NumeroZero1 : @Jabbar_The_Hutt @LegaSalvini Vacca boh...ma x parlare così bisogna veramente avere i criceti nel cervello!!ma che… - la__taupe : RT @anailime01: Questa cosa che siamo tutti fan di Tommy ma quando c’è da far volare un aereo ci mettiamo settimane non mi torna. Se potete… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Strategia farmaceutica: l'UE punta sui farmaci accessibili. Häusermann (Egualia), «Strada giusta per coniugare gli interessi di pazienti e imprese Fortune Italia