Corunavirus | allarme Usa | boom contagi per il Ringraziamento

Ultime Notizie dalla rete : Corunavirus allarme

Quotidiano.net

Ritardo di diagnosi per patologie gravi, terapie interrotte e accessi al pronto soccorso pediatrico ridotti in media del 40%. Queste sono alcune delle conseguenze della pandemia Covid sulla salute dei ...Allarme alto anche in Bolivia ... zone del paese è ora nella condizione più morbida di (“Daspo”), almeno fino alla fine del mese. Il coronavirus è emergenza anche in Cile, con 545.662 casi confermati ...