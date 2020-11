Coronavirus | venerdi di passione per le regioni | Cambierà qualcosa?

Leggi su chenews

(Di venerdì 27 novembre 2020) Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare della possibilità concreta che qualche regione possa di fatto cambiare colore. Zone rosse (Facebook)In questi giorni è cresciuta l’attesa in merito alle decisioni che il Governo prenderà nella giornata di oggi circa la possibilità per alcune, con un livello di criticità al momento alto, possano di fatto cambiare colore, entrare quindi in una situazione in un certo senso più agevole. I presidenti di regione, su tutti Fontana, De Luca, ed in ultimo Bonaccini, si sono espressi, anche in maniera critica, rispetto alla gestione che il Governo sta facendo di queste zone. Ai governatori in fatti, in un certo senso, non tornano i conti. Fontana e Bonaccini denunciano quella che secondo loro è la realtà dei fatti, una situazione del tutto diversa, e più positiva di quella descritta in base alla ...