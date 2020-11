Coronavirus | venerdì 17 novembre | sono 2 276 i nuovi contagi nel Lazio La mappa delle Asl

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Queste le parole dell’assessore alla sanità della Regione, Alessio D’Amato: “Oggi su oltre 24mila tamponi si registrano 2.276 casi positivi. I decessi69, record per le guarigioni. Il rapporto tra i positivi e i tamponi al 9%. La stima del valore Rt rimane stabile sotto a 1 (0.8).” “Il virus rallenta, se confrontiamo il valore di questo ultimodel mese con il valore del primodel mese diabbiamo 423 casi in meno. Dobbiamo consolidare il dato e non abbassare la guardia. Comportamenti come quelli visti a Roma nei grandi centri commercialiassurdi, è come mettere benzina nel motore del virus. Se non vogliamo trovarci tra quindici giorni a richiudere tutto vanno evitati”, ha concluso D’Amato. Nella Asl Roma 1556 i casi ...