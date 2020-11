Coronavirus, Valle d'Aosta: 'Roma spieghi perché restiamo in zona rossa' (Di venerdì 27 novembre 2020) commenta Ansa Giovedì 'abbiamo ricoverato un cittadino biellese perché tante rianimazioni del Piemonte erano sature. Oggi deduciamo (non arrivano comunicazioni) che rimarremo zona rossa e ad ora non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 novembre 2020) commenta Ansa Giovedì 'abbiamo ricoverato un cittadino biellesetante rianimazioni del Piemonte erano sature. Oggi deduciamo (non arrivano comunicazioni) che rimarremoe ad ora non ...

Adnkronos : ++Coronavirus Valle D'Aosta, 1547 contagi e zero morti++ - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Valle d'Aosta: 'Roma spieghi perché restiamo in zona rossa' #valled'aosta - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Valle d'Aosta: 'Roma spieghi perché restiamo in zona rossa' #valled'aosta - DanadioG : Coronavirus, Valle d'Aosta: 'Roma spieghi perché restiamo in zona rossa' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Valle d'Aosta: 'Roma spieghi perché restiamo in zona rossa' #valled'aosta -