Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Spagna, 12.289 casi in 24 ore. In Francia i nuovi contagi sono 13.563 (Di venerdì 27 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus, ultime notizie DAL mondo – sono oltre 60 milioni i casi di Coronavirus (Covid 19) accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1,5 milioni di morti. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 27 novembre 2020, aggiornate in tempo reale. ? ore 07.00 – Spagna, 12.289 casi in 24 ore. In Francia i nuovi contagi sono 13.563 – Nelle ultime 24 ore ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020)dal: tutte le news in tempo realeDALoltre 60 milioni idi(Covid 19) accertati finora nel, a fronte di più di 1,5 milioni di morti. Qui lesul Covid in Italia. Di seguito ledalsuldi oggi, venerdì 27 novembre 2020, aggiornate in tempo reale. ? ore 07.00 –, 12.289in 24 ore. In13.563 – Nelle24 ore ...

RaiNews : #Coronavirus, 29.003 nuovi contagi e 822 morti nelle ultime 24 ore in Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 23.232 contagiati e 853 morti nelle ultime 24 ore - Corriere : «La cosa più tragica è vederli morire increduli: continuano a dire che il coronavirus non esiste anche mentre li st… - SitaToc : Coronavirus, 29.003 nuovi casi e 822 morti nelle ultime 24 ore - infoitsalute : Coronavirus, i dati in Italia: nelle ultime 24 ore aumentati i decessi -