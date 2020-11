Coronavirus, trovato il commissario alla sanità calabrese: è Guido Longo (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono passati 20 giorni dall’inizio del lungo calvario della Calabria sulla ricerca del commissario alla sanità. Dopo le dimissioni di Cotticelli e le fumate nere di Zuccatelli, Gaudio e il tira e molla con Gino Strada, a guidare la Regione, come riportato nel nuovo Decreto, nella gestione dell’emergenza Coronavirus sarà Guido Longo definito più volte dalle cronache con l’appellativo di “Super poliziotto”. Guido Longo commissario della sanità in Calabria L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di venerdì 27 novembre, dopo l’annuncio sul cambio di colore di cinque Regioni previsto nel Decreto, il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok alla nomina del prefetto Guido ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono passati 20 giorni dall’inizio del lungo calvario della Calabria sulla ricerca del. Dopo le dimissioni di Cotticelli e le fumate nere di Zuccatelli, Gaudio e il tira e molla con Gino Strada, a guidare la Regione, come riportato nel nuovo Decreto, nella gestione dell’emergenzasaràdefinito più volte dalle cronache con l’appellativo di “Super poliziotto”.dellain Calabria L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di venerdì 27 novembre, dopo l’annuncio sul cambio di colore di cinque Regioni previsto nel Decreto, il Consiglio dei Ministri ha dato l’oknomina del prefetto...

repubblica : L'infermiera risponde punto su punto al volantino dei negazionisti Covid trovato sull'auto - jobsocialeu : 'L’emergenza sanitaria ha purtroppo avuto effetto sulla stagione 2020 di Gardaland, che si è trovato ad affrontare… - drunkiebs : Sono venuta qui da mia sorella ho cambiato totalmente vita solo per cercare un lavoro stabile che mi rendesse indip… - gianpaolomartel : e se il coronavirus avesse trovato l'antidoto per il vaccino? chellanatura ha deciso di farci il mazzo che siamo ca… - emmecola : Gli autori dicono di non aver trovato neppure anticorpi per questi virus. Sospettando che la causa delle polmoniti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus trovato L'annuncio del Cagliari: Nandez trovato positivo al Covid-19 Goal.com Coronavirus, trovato il commissario alla sanità calabrese: è Guido Longo

Dopo le dimissioni di Cotticelli e le fumate nere di Zuccatelli, Gaudio e il tira e molla con Gino Strada, a guidare la Regione, come riportato nel nuovo Decreto, nella gestione dell’emergenza ...

Coronavirus, lieve calo positivi e meno ricoveri in intensive

In isolamento domiciliare si trovano in 750.427. I tamponi processati sono stati 222.803. Per quanto riguarda il contagio nelle singole regioni, la Lombardia è quella con il maggiore numero di contagi ...

Dopo le dimissioni di Cotticelli e le fumate nere di Zuccatelli, Gaudio e il tira e molla con Gino Strada, a guidare la Regione, come riportato nel nuovo Decreto, nella gestione dell’emergenza ...In isolamento domiciliare si trovano in 750.427. I tamponi processati sono stati 222.803. Per quanto riguarda il contagio nelle singole regioni, la Lombardia è quella con il maggiore numero di contagi ...