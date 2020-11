Coronavirus, Speranza firma l’ordinanza: ecco cosa cambia (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ministro della Salute ha firmato la nuova ordinanza che riposiziona le regioni in un nuovo scenario d’emergenza. Le decisioni. Roberto Speranza (Speranza)La tanto attesa decisione in merito al riposizionamento, eventuale di alcune regioni, nello scacchiere delle zone colorate, in cui il paese è stato diviso in base alle criticità riscontrate nei vari territori, è arrivata. Nessuna sorpresa rispetto a quanto annunciato soltanto poche ore prima dell’ufficialità del ministro. Le regioni passano da rosse ad arancioni cosi come era stato annunciato, e qualcuna diventerà arancione la prossima settimana, per rispettare i tempi necessari a rendere effettivi determinati miglioramenti. Piemonte, Lombardia e Calabria diventano arancioni, le regioni insomma da più tempo in zona rossa fanno il passo inverso e vanno verso una ... Leggi su chenews (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ministro della Salute hato la nuova ordinanza che riposiziona le regioni in un nuovo scenario d’emergenza. Le decisioni. Roberto)La tanto attesa decisione in merito al riposizionamento, eventuale di alcune regioni, nello scacchiere delle zone colorate, in cui il paese è stato diviso in base alle criticità riscontrate nei vari territori, è arrivata. Nessuna sorpresa rispetto a quanto annunciato soltanto poche ore prima dell’ufficialità del ministro. Le regioni passano da rosse ad arancioni cosi come era stato annunciato, e qualcuna diventerà arancione la prossima settimana, per rispettare i tempi necessari a rendere effettivi determinati miglioramenti. Piemonte, Lombardia e Calabria diventano arancioni, le regioni insomma da più tempo in zona rossa fanno il passo inverso e vanno verso una ...

