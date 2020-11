Coronavirus, sempre più morti. Arcuri: vaccinazioni a fine gennaio, l’Esercito ci aiuterà. A Natale coprifuoco resterà alle 22 (Di venerdì 27 novembre 2020) Non si arrestano i decessi nelle ultime 24 ore. Secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus, si registrano 827 (822 ieri) morti e 28.352 (29003 ieri) nuovi casi positivi. Sono i dati dell'odierno bollettino sul Coronavirus diffuso dal ministero della Salute. Cala di 64 unità il numero dei ricoverti in terapia intensiva oggi in Italia, e cala di 418 il numero di persone ricoverate in reparto semplice. Ieri i ricoveri in terapia intensiva erano diminuiti di due unità rispetto al giorno precedente, i ricoveri con sintomi erano diminuiti di 275 unità.Sul fronte tamponi, si registra un aumento nelle ultime 24 ore: 232.711. Ieri erano aumentati di 222.803. Da inizio pandemia, sono 21.411.701 i tamponi effettuati. E ancora. Sono 696.647 le persone ad oggi guarite dal covid o dimesse dal ricovero, con un ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020) Non si arrestano i decessi nelle ultime 24 ore. Secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza, si registrano 827 (822 ieri)e 28.352 (29003 ieri) nuovi casi positivi. Sono i dati dell'odierno bollettino suldiffuso dal ministero della Salute. Cala di 64 unità il numero dei ricoverti in terapia intensiva oggi in Italia, e cala di 418 il numero di persone ricoverate in reparto semplice. Ieri i ricoveri in terapia intensiva erano diminuiti di due unità rispetto al giorno precedente, i ricoveri con sintomi erano diminuiti di 275 unità.Sul fronte tamponi, si registra un aumento nelle ultime 24 ore: 232.711. Ieri erano aumentati di 222.803. Da inizio pandemia, sono 21.411.701 i tamponi effettuati. E ancora. Sono 696.647 le persone ad oggi guarite dal covid o dimesse dal ricovero, con un ...

Ettore_Rosato : Campioni per sempre. A 81 anni #Giovanni Trapattoni, storico difensore del Milan, ex allenatore di Inter, Juve e Na… - askanews_ita : I nuovi casi da coronavirus, per regioni (prima sempre la Lombardia) - birraacqui : E adesso che c'entra Salvini? Sempre contro di lui eh? Magari è sempre lui che ha diffuso il coronavirus? - ViselliTania : RT @caritas_milano: ??Nei momenti di crisi sono sempre i più deboli a pagare le conseguenze più gravi. In mezzo a mille difficoltà anche in… - Lanf040264 : #coronavirus oggi 28352 #contagi e ben 827 #morti. Molti più di ieri. C'è qualcosa che non funziona. Andiamo sem… -