Coronavirus | rivoluzione Agivir Culture | la pellicola anti-virale e anti-batterica che ha conquistato anche Sgarbi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Una membrana adesiva riposizionabile, di lunga durata, trattata con particelle d'argento che la certificano come prodottobatterico. È, piccolain tempo di Covid. La, prodotta in Francia e commercializzata dall'azienda italiana di Reggio Emilia GLAB, inserita in un contesto di sviluppo e applicazione internazionale, contrasta la diffusione dei virus, tra cui il Covid 19.consente la sanificazione senza ulteriore intervento umano. Per queste sue caratteristiche, lasi presta all'uso in scuole e università (banchi, cattedre, laboratori, ad esempio), nel campo dei trasporti, della ristorazione, delle palestre, ...