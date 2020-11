Coronavirus, Regioni in Zona Rossa, oggi si cambia: chi rischia. In arrivo le regole per Natale e Capodanno – LIVE (Di venerdì 27 novembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.00 – Alto Adige, riaprono scuole medie e negozi Dalla giornata di lunedì 30 novembre, in Alto Adige riaprono scuole medie e negozi. “Il prossimo passo è stato fatto, ma dobbiamo restare prudenti! Igiene, distanza e mascherina!”, ha dichiarato Achammer su Facebook. 10.15 – Regioni in Zona Rossa, oggi si cambia: chi rischia 9.30 – La stretta di Natale: no agli spostamenti tra le Regioni, probabile la conferma del coprifuoco 20.50 – Coronavirus, Conte: “Mi aspetto Rt ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.00 – Alto Adige, riaprono scuole medie e negozi Dalla giornata di lunedì 30 novembre, in Alto Adige riaprono scuole medie e negozi. “Il prossimo passo è stato fatto, ma dobbiamo restare prudenti! Igiene, distanza e mascherina!”, ha dichiarato Achammer su Facebook. 10.15 –insi: chi9.30 – La stretta di: no agli spostamenti tra le, probabile la conferma del coprifuoco 20.50 –, Conte: “Mi aspetto Rt ...

sole24ore : Coronavirus, Conte: mi aspetto RT 1 e più Regioni arancioni-gialle - Arcuri: risultati Immuni sotto le aspettative… - borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - TgrRai : Bando per la ricerca di 200 medici come task force #Coronavirus a disposizione delle Regioni per rafforzare il pers… - Open_gol : Il Black friday in Italia deve attendere. Le prime regioni però hanno già deciso di riaprire nei prossimi giorni, a… - RaiNews : 'Io sarei per riaprire la #scuola già in dicembre, ma su questi temi non si possono fare cose diverse uno dall'altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regioni Coronavirus, le notizie sul Covid: oggi nuovo cambio di colori per le regioni, attesa per Lombardia e Piemonte Fanpage.it Il Covid19 uccide un altro sacerdote, tante le vittime della Chiesa

Padre Giuseppe Cardillo è morto ad 83 anni nell'ospedale Cannizzaro di Catania nel quale era stato ricoverato dopo il contagio L'articolo Il Covid19 uccide un altro sacerdote, tante le vittime della C ...

Natale, la linea del governo - Il punto Impianti sci chiusi e divieto di spostamenti

Torneranno a riunirsi nella giornata di venerdì 27 novembre i capi delegazione di maggioranza, e potrebbero esserci anche Cts e Istituto superiore di sanità. A giorni, forse prima, saranno riconvocate ...

Padre Giuseppe Cardillo è morto ad 83 anni nell'ospedale Cannizzaro di Catania nel quale era stato ricoverato dopo il contagio L'articolo Il Covid19 uccide un altro sacerdote, tante le vittime della C ...Torneranno a riunirsi nella giornata di venerdì 27 novembre i capi delegazione di maggioranza, e potrebbero esserci anche Cts e Istituto superiore di sanità. A giorni, forse prima, saranno riconvocate ...