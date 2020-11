Coronavirus, Regioni in Zona Rossa, oggi si cambia: chi rischia. Conte, ‘Novità nel pomeriggio’. Indice Rt a 1,03 (1,08 quello calcolato su due settimane) – LIVE (Di venerdì 27 novembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus, Indice Rt a 1,03 L’Indice Rt nazionale è 1,03 (1,08 su base bisettimanale). Per quanto riguarda le Regioni, 10 sono ancora a rischio alto. 14.25 – Coronavirus, l’Ue: “In arrivo regole comuni per Natale”. I medici: “Non allentare le misure” 13.20 – Coronavirus, Conte: “Abbiamo esaminato i dati della curva, novità nel pomeriggio” 13.00 – Covid, Arcuri: “Nell’ultima decade di gennaio partiremo con la somministrazione del vaccino” 11.00 – Alto Adige, riaprono scuole medie e negozi Dalla ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.Rt a 1,03 L’Rt nazionale è 1,03 (1,08 su base bisettimanale). Per quanto riguarda le, 10 sono ancora a rischio alto. 14.25 –, l’Ue: “In arrivo regole comuni per Natale”. I medici: “Non allentare le misure” 13.20 –: “Abbiamo esaminato i dati della curva, novità nel pomeriggio” 13.00 – Covid, Arcuri: “Nell’ultima decade di gennaio partiremo con la somministrazione del vaccino” 11.00 – Alto Adige, riaprono scuole medie e negozi Dalla ...

