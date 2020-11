Coronavirus, oggi nel Lazio 2.276 nuovi casi. D’Amato: ‘Assurdo quello che è successo oggi nei centri commerciali’ (Di venerdì 27 novembre 2020) Su oltre 24.000 tamponi (-1.612 rispetto alla giornata di ieri) nel Lazio nelle ultime 24 ore si registrano 2.276 nuovi casi positivi. Sono 69 i pazienti deceduti e 1.576 i guariti. Leggi anche: Conte, il nuovo Dpcm del 4 dicembre: restrizioni per festività, zone rosse e arancioni “E’ record di guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi è al 9%. La stima del valore Rt rimane stabile sotto a 1 (0.8). Il virus rallenta, se confrontiamo il valore di questo ultimo venerdì del mese con il valore del primo venerdì del mese di novembre abbiamo 423 casi in meno. Dobbiamo consolidare il dato e non abbassare la guardia. Comportamenti come quelli visti a Roma nei grandi centri commerciali sono assurdi, è come mettere benzina nel motore del virus. Se non vogliamo trovarci tra quindici giorni a richiudere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) Su oltre 24.000 tamponi (-1.612 rispetto alla giornata di ieri) nelnelle ultime 24 ore si registrano 2.276positivi. Sono 69 i pazienti deceduti e 1.576 i guariti. Leggi anche: Conte, il nuovo Dpcm del 4 dicembre: restrizioni per festività, zone rosse e arancioni “E’ record di guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi è al 9%. La stima del valore Rt rimane stabile sotto a 1 (0.8). Il virus rallenta, se confrontiamo il valore di questo ultimo venerdì del mese con il valore del primo venerdì del mese di novembre abbiamo 423in meno. Dobbiamo consolidare il dato e non abbassare la guardia. Comportamenti come quelli visti a Roma nei grandicommerciali sono assurdi, è come mettere benzina nel motore del virus. Se non vogliamo trovarci tra quindici giorni a richiudere ...

