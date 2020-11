Coronavirus Natale | Boccia | “Quest’anno Gesù può nascere due ore prima”

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) Sul coprifuoco, il ministroannuncia la marcia indietro: a, la messa può essere celebrata qualche ora prima, senza essere eretici. Restano allo studio le possibili misure da adottare per il Dpcm previsto entro il 3 dicembre, che ci accompagnerà durante le feste natalizie. Nonostante si fosse parlato di posticipare il coprifuoco in vista delle celebrazioni religiose per la notte del 24, il governo ha fatto marcia indietro. >> “L’Emilia-Romagna potrebbe tornare zona gialla” Marcia indietro sul coprifuoco posticipato Durante l’incontro con i governatori delle regioni, i ministri Speranza ehanno difeso il Dpcm attuale. Secondo il governo, le restrizioni impose a zone sul territorio nazionale stanno portando i loro frutti. In vista del Dpcm per l’inizio di dicembre, che determinerà le restrizioni per le feste di ...