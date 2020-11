Coronavirus, l’Ue: “Regole comuni per le festività natalizie”. I medici: “Non allentare le misure” (Di venerdì 27 novembre 2020) Coronavirus, possibili regole comuni per il Natale in Europa. l’Ue: “Contatti in corso. Presto una soluzione coordinata”. ROMA – Coronavirus, possibili regole comuni per il Natale in Europa. Nonostante i dubbi di alcuni leader, l’Ue nei prossimi giorni dovrebbe dare vita ad una soluzione il più coordinata possibile. Molto probabilmente si tratterà di forti raccomandazioni, ma il premier Conte spinge per avere delle indicazioni da seguire in tutta l’Unione (su tutte coprifuoco e impianti sciistici). l’Ue: “In arrivo regole comuni” Ad anticipare l’arrivo di regole comuni è stata Margheritis Schinas, vicepresidente della Commissione: “I leader hanno parlato delle festività natalizie nell’ultima videochiamata e ne ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020), possibili regoleper il Natale in Europa.: “Contatti in corso. Presto una soluzione coordinata”. ROMA –, possibili regoleper il Natale in Europa. Nonostante i dubbi di alcuni leader,nei prossimi giorni dovrebbe dare vita ad una soluzione il più coordinata possibile. Molto probabilmente si tratterà di forti raccomandazioni, ma il premier Conte spinge per avere delle indicazioni da seguire in tutta l’Unione (su tutte coprifuoco e impianti sciistici).: “In arrivo regole” Ad anticipare l’arrivo di regoleè stata Margheritis Schinas, vicepresidente della Commissione: “I leader hanno parlato dellenatalizie nell’ultima videochiamata e ne ...

