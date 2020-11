Coronavirus: Lombardia, Calabria e Piemonte passano a zona arancione | Liguria e Sicilia diventano gialle (Di venerdì 27 novembre 2020) Tgcom24 LEGGI ANCHE >> Coronavirus, in Italia 28.352 nuovi casi e 827 decessi Chi resta in zona rossa Nella nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore dal 29 novembre, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 novembre 2020) Tgcom24 LEGGI ANCHE >>, in Italia 28.352 nuovi casi e 827 decessi Chi resta inrossa Nella nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore dal 29 novembre, ...

Corriere : Dentro i problemi del modello lombardo: medici di base difficili da trovare, Covid hotel in ritardo, cure domicilia… - sole24ore : Coronavirus, Lombardia e Piemonte tornano arancioni. Anche Toscana verso la promozione - Corriere : Lombardia, ecco perché è riesplosa l’epidemia - tfabiani2 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 Nuova ordinanza del ministro #Speranza, sarà in vigore da domenica 29. Attesa per il Dpcm di Natale http… - StampaNovara : Coronavirus: Lombardia, Piemonte e Calabria arancioni. Liguria e Sicilia gialle -