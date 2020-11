Coronavirus, le news. Il bollettino: 28.352 casi su 222.803 tamponi, 827 decessi. LIVE (Di venerdì 27 novembre 2020) Calano ricoveri (-354, ora 33.684) e terapie intensive (-64, ora 3.782). Tasso di positività al 12,7%. Dal 29 novembre Lombardia, Piemonte e Calabria passano in zona arancione, Liguria e Sicilia gialle. Nuovo Dpcm, ipotesi ristoranti chiusi il 24-25 dicembre e deroghe per spostamenti tra Regioni (come nel caso di ricongiungimenti familiari). Il monitoraggio Iss: l'Rt scende a 1,08, pressione su ospedali sempre alta. Guido Longo nuovo commissario alla sanità in Calabria Leggi su tg24.sky (Di venerdì 27 novembre 2020) Calano ricoveri (-354, ora 33.684) e terapie intensive (-64, ora 3.782). Tasso di positività al 12,7%. Dal 29 novembre Lombardia, Piemonte e Calabria passano in zona arancione, Liguria e Sicilia gialle. Nuovo Dpcm, ipotesi ristoranti chiusi il 24-25 dicembre e deroghe per spostamenti tra Regioni (come nel caso di ricongiungimenti familiari). Il monitoraggio Iss: l'Rt scende a 1,08, pressione su ospedali sempre alta. Guido Longo nuovo commissario alla sanità in Calabria

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Primi dieci ospiti negativi in quarantena al Continental

Sono arrivati i primi ospiti inviati da Azienda sanitaria e Protezione civile al Best Western Hotel Continental nell’ambito dell’emergenza Covid-19. La struttura ricettiva di viale Tricesimo, infatti, ...

Covid-19 e superbonus 110% hanno rallentato l’edilizia nel 2020

27/11/2020 - L’emergenza sanitaria ha stoppato bruscamente l’edilizia nel 2020 causando un calo del 7,4% del valore della produzione nelle nuove costruzioni e del 10,4% nelle manutenzioni straordinari ...

