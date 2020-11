Coronavirus, le news. Fontana: "La Lombardia in zona arancione, riaprire i negozi". LIVE (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Governatore della Lombardia dà l'annuncio su Twitter. Intanto per Conte "sono ore impegnative". "Oggi è venerdì e c'è il monitoraggio settimanale. Nel pomeriggio avremo delle novità" ha detto. Nella Provincia autonoma di Bolzano, dopo lo screening di massa, ogni settimana saranno testati a campione 4.000 altoatesini. A questi si aggiungeranno 900 persone del mondo della scuola. Intanto scende in Italia la pressione sugli ospedali ma resta alto alto il numero dei morti: 822 in un solo giorno Leggi su tg24.sky (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Governatore delladà l'annuncio su Twitter. Intanto per Conte "sono ore impegnative". "Oggi è venerdì e c'è il monitoraggio settimanale. Nel pomeriggio avremo delle novità" ha detto. Nella Provincia autonoma di Bolzano, dopo lo screening di massa, ogni settimana saranno testati a campione 4.000 altoatesini. A questi si aggiungeranno 900 persone del mondo della scuola. Intanto scende in Italia la pressione sugli ospedali ma resta alto alto il numero dei morti: 822 in un solo giorno

