Coronavirus, le news. Bollettino 27 novembre: 28.352 casi su 222.803 tamponi, 827 decessi (Di sabato 28 novembre 2020) Calano ricoveri (-354, ora 33.684) e terapie intensive (-64, ora 3.782). Tasso di positività al 12,7%. Dal 29 novembre Lombardia, Piemonte e Calabria passano in zona arancione, Liguria e Sicilia gialle. Nuovo Dpcm, ipotesi ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano, spostamenti tra Regioni solo per residenti che intendono tornare a casa. L'indice Rt scende a 1.08, ma la pressione sugli ospedali resta alta. Guido Longo nuovo commissario alla sanità in Calabria, il premier Conte: "È un uomo delle istituzioni" Leggi su tg24.sky (Di sabato 28 novembre 2020) Calano ricoveri (-354, ora 33.684) e terapie intensive (-64, ora 3.782). Tasso di positività al 12,7%. Dal 29Lombardia, Piemonte e Calabria passano in zona arancione, Liguria e Sicilia gialle. Nuovo Dpcm, ipotesi ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano, spostamenti tra Regioni solo per residenti che intendono tornare a casa. L'indice Rt scende a 1.08, ma la pressione sugli ospedali resta alta. Guido Longo nuovo commissario alla sanità in Calabria, il premier Conte: "È un uomo delle istituzioni"

