Coronavirus, la Lombardia si auto-proclama zona arancione: il bollettino di oggi (Di venerdì 27 novembre 2020) Nuovo aggiornamento sull'emergenza Coronavirus in Italia. Ancora prima che arrivassero i dati del bollettino odierno, però, alcuni Governatori hanno annunciato un imminente cambio di colore della propria Regione: si tratta di Lombardia e Toscana. Incoraggiante anche il dato settimanale dell'indice Rt. Coronavirus, ancora in negativo ricoveri e terapie Dai dati diffusi in questi minuti dal Ministero della Salute, emerge che nelle ultime 24h sono stati effettuati 222.803 tamponi. Tra questi, sono stati trovati 28.352 nuovi casi di Covid-19 in Italia. Meno di ieri, ma nonostante questo è aumentato dello 0,3% il tasso di positività, oggi al 12,7%. Ancora altissimo il numero dei morti: 827 vittime nelle ultime 24h. I dati positivi del bollettino arrivano però dal numero di ...

