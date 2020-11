Coronavirus, la bomba di Crisanti: “Lockdown dopo Natale” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il microbiologo si concentra ancora sull’attuale situazione e lancia una dichiarazione che fa tremare gli italiani. Crisanti (Tuttpsport)Nelle ultime settimane, Andrea Crisanti, prodessore di virologia e microbiologia all’Università di Padova, ci ha certo abituati ad uscite sensazionali, spesso inattese. In una delle sue ultime dichiarazioni, intervenendo presso una nota trasmissione tv, Crisanti ha parlato della possibilità concreta di un lockdown totale subito dopo Natale. Una misura mai presa in considerazione nei giorni scorsi, ma che adesso Crisanti rilancia con una serie di argomentazioni. In un certo senso Crisanti legge l’intenzione del Governo di superare alla meglio tutto ciò che riguarderà l’attuale situazione, a cavallo insomma delle festività natalizie. ... Leggi su chenews (Di venerdì 27 novembre 2020) Il microbiologo si concentra ancora sull’attuale situazione e lancia una dichiarazione che fa tremare gli italiani.(Tuttpsport)Nelle ultime settimane, Andrea, prodessore di virologia e microbiologia all’Università di Padova, ci ha certo abituati ad uscite sensazionali, spesso inattese. In una delle sue ultime dichiarazioni, intervenendo presso una nota trasmissione tv,ha parlato della possibilità concreta di un lockdown totale subitoNatale. Una misura mai presa in considerazione nei giorni scorsi, ma che adessorilancia con una serie di argomentazioni. In un certo sensolegge l’intenzione del Governo di superare alla meglio tutto ciò che riguarderà l’attuale situazione, a cavallo insomma delle festività natalizie. ...

MPerardi : Per un attimo ho sperato fosse una protesta contro la vergognosa informazione tendenziosa di questo 2020. Invece si… - JaponicaIrai : Ecco, siamo al capolinea. Ora spero che quelli dello 'spritz non necessario' e del Natale in lockdown si rendano co… - occammamt : Angela, sgancia la bomba. Cooperazione rafforzata e si va avanti senza questi due cialtroni. E poi articolo 7. -

