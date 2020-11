Coronavirus Italia: il bollettino di oggi e i dati della Protezione Civile del 27 novembre (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo i 29.003 nuovi casi e gli 822 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La situazione dei contagi regione per regione: in Alto Adige nelle ultime 24 ore 410 casi su 2.301 tamponi esaminati. Doppia cifra per quanto concerne i nuovi decessi, 11, per un dato complessivo di 520 persone morte legate alle pandemia di Coronavirus. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 260 mentre quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 42. In Veneto si registrano 3.418 nuovi contag nelle ultime 24 ore, e 60 vittime. Il numero complessivo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo i 29.003 nuovi casi e gli 822 decessi di ieri la situazione dei contagi diincon ildel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento La situazione dei contagi regione per regione: in Alto Adige nelle ultime 24 ore 410 casi su 2.301 tamponi esaminati. Doppia cifra per quanto concerne i nuovi decessi, 11, per un dato complessivo di 520 persone morte legate alle pandemia di. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 260 mentre quelli che necessitano delle cureterapia intensiva sono 42. In Veneto si registrano 3.418 nuovi contag nelle ultime 24 ore, e 60 vittime. Il numero complessivo ...

lorepregliasco : In Italia abbiamo quasi 85 morti COVID per 100mila abitanti, uno dei tassi di mortalità più alti del mondo, superio… - fanpage : Era una delle città con le luminarie di Natale più suggestive d'Italia. Oggi la decisione: niente luci In rispetto… - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - giovannitrivel3 : RT @Salvo15961826: @Libero_official Ed è la compagna di Ranieri Guerra... Coronavirus, Ranieri Guerra (Oms) ascoltato dai pm sul piano pa… - pippokid : Covid oggi: bollettino Coronavirus 26 novembre. Dati e contagi in Italia ed Emilia Romagna -