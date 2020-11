Coronavirus, in Veneto i decessi in terapia intensiva sono il 14% del totale. Il primario: “Ecco perché si muore soprattutto nei reparti” (Di venerdì 27 novembre 2020) perché più di metà dei decessi da Covid avvengono in ospedale, ma non nei reparti di terapia intensiva, bensì in Malattie infettive o Pneumologia? La domanda è posta, implicitamente, dai dati che il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha fornito alla stampa, per rappresentare il quadro delle vittime che si sono registrate in regione dal 21 febbraio al 17 novembre. La terapia intensiva sembrerebbe essere l’ultima spiaggia dove si affronta lo scontro con la malattia. Ma non è così. L’elenco totale riguarda 3.056 persone. Di queste, ne sono deceduti in area critica 434, pari al 14,2 per cento. Molti di più sono quelli che si trovavano in altri reparti Covid: 1.719, pari al 56%. Praticamente una persona su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020)più di metà deida Covid avvengono in ospedale, ma non nei reparti di, bensì in Malattie infettive o Pneumologia? La domanda è posta, implicitamente, dai dati che il governatore del, Luca Zaia, ha fornito alla stampa, per rappresentare il quadro delle vittime che siregistrate in regione dal 21 febbraio al 17 novembre. Lasembrerebbe essere l’ultima spiaggia dove si affronta lo scontro con la malattia. Ma non è così. L’elencoriguarda 3.056 persone. Di queste, nedeceduti in area critica 434, pari al 14,2 per cento. Molti di piùquelli che si trovavano in altri reparti Covid: 1.719, pari al 56%. Praticamente una persona su ...

per un dato complessivo di 520 persone morte legate alle pandemia di coronavirus. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 260 mentre quelli che necessitano delle cure della ...

