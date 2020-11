Coronavirus in Toscana, 1.117 nuovi casi e 66 decessi (Di venerdì 27 novembre 2020) I ricoverati sono 1.925 (68 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (3 in meno). Sono 2.516 i deceduti dall'inizio dell'emergenza, 51.397 i guariti Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 27 novembre 2020) I ricoverati sono 1.925 (68 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (3 in meno). Sono 2.516 i deceduti dall'inizio dell'emergenza, 51.397 i guariti

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #27novembre ?? 1117 nuovi casi ?? 15081 tamponi ?? 1925 ricoverati (-68 da ieri) ?? 278… - regionetoscana : #covid19 Toscana #19novembre ?? 1.972 nuovi casi ?? 17.830 tamponi ?? 2.101 ricoverati (+14 da ieri) ?? 287 terapia… - regionetoscana : #covid19 Rafforzato il Centro di ascolto regionale. Al numero 0554385850, attivo 7 giorni su 7 dalle 9 alle 16, inf… - 055firenze : #Coronavirus in #Toscana, 1117 nuovi casi. Calano i ricoveri, registrati 66 decessi - MarianoFilippi : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #27novembre ?? 1117 nuovi casi ?? 15081 tamponi ?? 1925 ricoverati (-68 da ieri) ?? 278 tera… -