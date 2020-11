Coronavirus: in provincia Milano quasi 1.800 positivi, a Varese 837 (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Dei 5.389 nuovi casi di Covid19 in Lombardia quasi un terzo sono in provincia di Milano dove sono stati scoperti 1.788 positivi, di cui 722 a Milano città. Segue la provincia di Varese, con 837 casi, e Como, con 617. A Monza ci sono 435 nuovi positivi al virus, a Brescia 336, a Mantova 292 e a Pavia 293. Numeri bassi a Sondrio e provincia (110), a Bergamo (178), a Lodi (127), e a Cremona (81). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020), 27 nov. (Adnkronos) - Dei 5.389 nuovi casi di Covid19 in Lombardiaun terzo sono indidove sono stati scoperti 1.788, di cui 722 acittà. Segue ladi, con 837 casi, e Como, con 617. A Monza ci sono 435 nuovial virus, a Brescia 336, a Mantova 292 e a Pavia 293. Numeri bassi a Sondrio e(110), a Bergamo (178), a Lodi (127), e a Cremona (81).

