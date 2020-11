Coronavirus in Lombardia | perché l’epidemia di Covid ha dilagato? L’assistenza sul territorio non funziona

RegLombardia : #LNews Scendono i ricoveri (-246) e aumentano significativamente i guariti/dimessi (+15.749). Il numero dei tampo… - RegLombardia : #LNews Il numero dei tamponi effettuati è 44.231 e 5.697 sono i nuovi positivi (12,8%). I guariti/dimessi sono 3.… - Corriere : Dentro i problemi del modello lombardo: medici di base difficili da trovare, Covid hotel in ritardo, cure domicilia… - lucip1985 : RT @fabcet: Ci e' arrivato persino il #Corriere, solo gli indegni della Lega possono ancora difendere questo schifo. Cosa è andato storto?… - RosariaBusnardo : Cosa è andato storto? L'#inchiesta sulle carenze della #sanità #lombarda. medici di base difficili da trovare, Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

A Milano i cittadini attendono per giorni, ma al Niguarda ci sono slot liberi per i tamponi: ancora guai per l'Ats ...Milano, 27 nov. (Adnkronos) - L'Unione Artigiani di Milano e di Monza-Brianza "prende atto con rammarico delle notizie che confermerebbero la decisione del Governo di mantenere in vigore almeno fino a ...