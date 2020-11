Coronavirus in Lombardia, calano i nuovi contagi con 4mila tamponi in meno: +5.389. Le vittime sono 181 (ieri 207) (Di venerdì 27 novembre 2020) Il bollettino del 27 novembre Con 40.931 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 44.231 di eri, la Lombardia segna un incremento di +5.389 casi. ieri erano: +5.697 . Il bilancio delle vittime è salito a 21.393: +181. Il numero delle persone in terapia intensiva è 925 (-9). Mentre i pazienti in reparti che non richiedono cure intensive sono 7.869, ieri erano 7.996. Le persone positive che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 130.555. Sale invece il numero delle persone dimesse e/o guarite: +15.054 in una sola giornata. Leggi anche: Coronavirus, Lombardia verso la zona arancione, l’annuncio di Fontana: «Dialogo con Speranza» Coronavirus in Lombardia, ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) Il bollettino del 27 novembre Con 40.931effettuati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 44.231 di eri, lasegna un incremento di +5.389 casi.erano: +5.697 . Il bilancio delleè salito a 21.393: +181. Il numero delle persone in terapia intensiva è 925 (-9). Mentre i pazienti in reparti che non richiedono cure intensive7.869,erano 7.996. Le persone positive che si trovano in isolamento domiciliareinvece 130.555. Sale invece il numero delle persone dimesse e/o guarite: +15.054 in una sola giornata. Leggi anche:verso la zona arancione, l’annuncio di Fontana: «Dialogo con Speranza»in, ...

