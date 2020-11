Coronavirus in Italia, ultime notizie. Governo vuole lasciare la Lombardia in zona rossa. Irritazione di Fontana (Di venerdì 27 novembre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Secondo l’ultimo bollettino sul Coronavirus diffuso dalla Protezione Civile, per la prima volta dalla seconda ondata sono scese le terapie intensive. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 27 novembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Governo vuole lasciare la Lombardia in zona rossa. Irritazione di Fontana – Come riporta ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020)in, ledi oggi– Secondo l’ultimo bollettino suldiffuso dalla Protezione Civile, per la prima volta dalla seconda ondata sono scese le terapie intensive. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lesulindi oggi, venerdì 27 novembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 –laindi– Come riporta ...

lorepregliasco : In Italia abbiamo quasi 85 morti COVID per 100mila abitanti, uno dei tassi di mortalità più alti del mondo, superio… - RaiNews : #Coronavirus, 29.003 nuovi contagi e 822 morti nelle ultime 24 ore in Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 29.003 nuovi casi e altri 822 morti | Superata la soglia di 1,5 milioni di contagi… - SkyTG24 : Coronavirus, le news. Ricoveri in calo in Italia, in Germania un milione di casi. LIVE - Cri_Pinna : RT @SkyTG24: #Covid19 Le mappe aggiornate sulla situazione in Italia -