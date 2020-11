Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 27 novembre: 827 morti e 28.352 casi in più. Oltre 35mila guariti (Di venerdì 27 novembre 2020) in Italia, il bollettino di venerdì 27 novembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 28.352 con 222.803 tamponi (ieri erano stati 29.003 con 232. Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020) in, ildi27del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore insono 28.352 con 222.803 tamponi (ieri erano stati 29.003 con 232.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 28.352 nuovi casi e 827 decessi #CORONAVIRUS - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino del 27 novembre: 28.352 nuovi casi su 222.803 tamponi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 novembre: 28.352 nuovi casi e 827 morti - giuseppe_m76 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, sono 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 827 #ANSA https… - irenelasagna : RT @ultimenotizie: Sono 28.352 i nuovi casi di #coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 827. Gli attualmente… -