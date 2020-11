Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 27 novembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 novembre Sono 29.003 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre 232mila tamponi. Dati che fanno salire la percentuale intorno al 12%. Da precisare che sull’aumentano pesano i 3.980 positivi in Veneto con oltre 59mila test tra molecolari e rapidi. Nel conto dei tamponi, però, vengono inseriti solo i primi. Continua a salire, purtroppo, il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 26 novembre Sono 29.003 i nuovi casi innelle24 ore, a fronte di oltre 232mila tamponi. Dati che fanno salire la percentuale intorno al 12%. Da precisare che sull’aumentano pesano i 3.980 positivi in Veneto con oltre 59mila test tra molecolari e rapidi. Nel conto dei tamponi, però, vengono inseriti solo i primi. Continua a salire, purtroppo, il ...

