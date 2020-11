Coronavirus in Italia, bollettino del 27 novembre: 28.352 nuovi casi su 222.803 tamponi (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono 28.352 i nuovi contagi di Coronavirus in Italia (ieri 29.003), a fronte di 222.803 tamponi giornalieri effettuati (ieri 232.711). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 27 novembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 827 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 3.782 (-64). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono 28.352 icontagi diin(ieri 29.003), a fronte di 222.803giornalieri effettuati (ieri 232.711). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 27sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 827 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 3.782 (-64).

