Coronavirus, il monitoraggio settimanale: tutte le Regioni potenzialmente in zona gialla (Di venerdì 27 novembre 2020) L'Rt migliora ovunque. Il ministro Speranza dovrà decidere se spostare in una zona con meno restrizioni le prime sei realtà locali, entrate in zona rossa o arancione il 6 novembre Leggi su repubblica (Di venerdì 27 novembre 2020) L'Rt migliora ovunque. Il ministro Speranza dovrà decidere se spostare in unacon meno restrizioni le prime sei realtà locali, entrate inrossa o arancione il 6 novembre

cronaca_news : Coronavirus, il monitoraggio settimanale: tutte le Regioni potenzialmente in zona gialla - infoitinterno : Coronavirus, la situazione in Friuli Venezia Giulia. Il monitoraggio settimanale in cinque grafici, calo netto dell… - GiorgioAntonel1 : RT @JohnHard3: Coronavirus, il monitoraggio Gimbe: l’epidemia rallenta. Ma con ospedali sotto pressione e oltre 4.800 decessi siamo ancora… - JohnHard3 : Coronavirus, il monitoraggio Gimbe: l’epidemia rallenta. Ma con ospedali sotto pressione e oltre 4.800 decessi siam… - SignorAldo : RT @RaiNews: 'Oggi c'è l'aggiornamento del sistema di monitoraggio', ha detto il premier #Conte #COVID19 -