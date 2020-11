Coronavirus, il migliore regalo di Natale che possiamo farci è una società nuova e migliore (Di venerdì 27 novembre 2020) Con ogni evidenza la pandemia Covid sta aumentando le disparità e le diseguaglianze in tutto il mondo capitalista, del quale purtroppo ancora facciamo parte. La pandemia ha stracciato definitivamente il velo della deleteria illusione neoliberista, che ha stoltamente immaginato di poter affidare al mercato e al gioco incontrollato delle forze economiche la soluzione dei problemi personali e sociali. Alcune imprese, prime fra tutte quelle che controllano la rete globale e quelle farmaceutiche, ne stanno uscendo rafforzate, altre, come quelle di servizi e di turismo, sono fortemente colpite. Milioni sono già le vittime in tutto il mondo, oltre cinquantamila ormai in Italia. Colpiti in modo particolare sono i settori più vulnerabili, come gli anziani, i poveri, le popolazioni indigene. Catastrofici sono anche gli effetti sull’economia nel suo complesso. Non è per nulla casuale che gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Con ogni evidenza la pandemia Covid sta aumentando le disparità e le diseguaglianze in tutto il mondo capitalista, del quale purtroppo ancora facciamo parte. La pandemia ha stracciato definitivamente il velo della deleteria illusione neoliberista, che ha stoltamente immaginato di poter affidare al mercato e al gioco incontrollato delle forze economiche la soluzione dei problemi personali e sociali. Alcune imprese, prime fra tutte quelle che controllano la rete globale e quelle farmaceutiche, ne stanno uscendo rafforzate, altre, come quelle di servizi e di turismo, sono fortemente colpite. Milioni sono già le vittime in tutto il mondo, oltre cinquantamila ormai in Italia. Colpiti in modo particolare sono i settori più vulnerabili, come gli anziani, i poveri, le popolazioni indigene. Catastrofici sono anche gli effetti sull’economia nel suo complesso. Non è per nulla casuale che gli ...

