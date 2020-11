Coronavirus, il bollettino di oggi 27 novembre: 827 morti e 28.352 contagiati. Calabria, Lombardia e Piemonte in zona arancione, Liguria e ... (Di venerdì 27 novembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 27 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ... Leggi su today (Di venerdì 27 novembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute divenerdì 272020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ...

rtl1025 : ?? Sono 28.352 i nuovi casi di #coronavirus registrati in #Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino del… - RaiNews : I dati sul #coronavirus di oggi in Italia - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino del 27 novembre: 28.352 nuovi casi su 222.803 tamponi - tribuna_treviso : Ore 17. Altri 90 pazienti morti in Veneto, è il tragico bilancio del bollettino riferito alle ultime 24 ore: 25 nel… - CorriereAlpi : Ore 17. Altri 90 pazienti morti in Veneto, è il tragico bilancio del bollettino riferito alle ultime 24 ore: 25 nel… -