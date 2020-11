Coronavirus | il bollettino di oggi 27 novembre | 28 352 nuovi positivi e 827 morti

(Di venerdì 27 novembre 2020) Fatti 222.803 tamponi. I guariti sono 35.467. Ieri i contagi erano 29.003 a fronte di 232.711 persone testate (Articolo in aggiornamento)

Lo sforzo organizzativo fatto in termini di revisione di spazi e di assunzioni di personale aggiuntivo, illustrato nel precedente bollettino, ci ha permesso di far fronte all’incremento esponenziale ...Sono 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono 827. Gli attualmente positivi scendono di 7.952 u ...