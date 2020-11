Coronavirus, il bollettino del 27 novembre (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 28.352, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.538.217. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 7.952 unità, quindi al momento risultano positive 787.893 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.782. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 33.684, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 750.427. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 827 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 53.677. Da ieri si registrano anche 35.467 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 696.647. Nuovi contagiati: 28.352 Contagiati totali: 1.538.217 Incremento netto positivi: -7.952 Attualmente ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 28.352, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.538.217. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 7.952 unità, quindi al momento risultano positive 787.893 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.782. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 33.684, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 750.427. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 827 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 53.677. Da ieri si registrano anche 35.467 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 696.647. Nuovi contagiati: 28.352 Contagiati totali: 1.538.217 Incremento netto positivi: -7.952 Attualmente ...

