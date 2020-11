Coronavirus, il bollettino del 27 novembre: lieve calo di casi in Italia ma ancora tanti morti. In Sicilia +1.566 e 47 vittime (Di venerdì 27 novembre 2020) In leggero calo i nuovi casi di Covid in Italia: 28.352 oggi contro i 29.003 di ieri, anche se con 10mila tamponi in meno (222.803). Il rapporto positivi-tamponi sale leggermente da 12,4 a 12,7%, ma che... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 27 novembre 2020) In leggeroi nuovidi Covid in: 28.352 oggi contro i 29.003 di ieri, anche se con 10mila tamponi in meno (222.803). Il rapporto positivi-tamponi sale leggermente da 12,4 a 12,7%, ma che...

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino del 27 novembre: 28.352 nuovi casi su 222.803 tamponi - rtl1025 : ?? Sono 28.352 i nuovi casi di #coronavirus registrati in #Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino del… - Corriere : In Italia 28.352 nuovi casi e 827 morti in 24 ore Il bollettino - ilsussidiario : #Bollettino di #RegioneCampania con i #dati di #coronavirus di oggi 27 Novembre 2020 - lellacrespi : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 novembre: 28.352 nuovi casi e 827 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, il bollettino: oggi 28.352 nuovi casi e 827 morti. -64 in terapia intensiva La Gazzetta dello Sport Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 27 novembre

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 347.932 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 356.751 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...

In Calabria ad oggi sono stati eseguiti 356.751 test. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 15.724 quelle negative 332.208.

Le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria sono 15.724 (+ 468 rispetto a ieri), quelle negative 332.208. Sono questi, dunque, i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 ...

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 347.932 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 356.751 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...Le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria sono 15.724 (+ 468 rispetto a ieri), quelle negative 332.208. Sono questi, dunque, i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 ...