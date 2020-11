Coronavirus, il bollettino del 27 novembre: lieve calo di casi in Italia ma ancora tanti morti. In Sicilia +1.566 e 47 vittime (Di venerdì 27 novembre 2020) In leggero calo i nuovi casi di Covid in Italia: 28.352 oggi contro i 29.003 di ieri, anche se con 10mila tamponi in meno (222.803). Il rapporto positivi-tamponi sale leggermente da 12,4 a 12,7%, ma ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 27 novembre 2020) In leggeroi nuovidi Covid in: 28.352 oggi contro i 29.003 di ieri, anche se con 10mila tamponi in meno (222.803). Il rapporto positivi-tamponi sale leggermente da 12,4 a 12,7%, ma ...

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino del 27 novembre: 28.352 nuovi casi su 222.803 tamponi - rtl1025 : ?? Sono 28.352 i nuovi casi di #coronavirus registrati in #Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino del… - Corriere : In Italia 28.352 nuovi casi e 827 morti in 24 ore Il bollettino - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, cresce ancora il tasso di positività. Bene i guariti, ma a… - BartAprile : RT @rtl1025: ?? Sono 28.352 i nuovi casi di #coronavirus registrati in #Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino del ministero d… -